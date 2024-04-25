Председатель ТИК Королева и посол ЦАР посетили университет в Дубне

Председатель территориальной избирательной комиссии Владимир Печенин вместе с послом Центральной африканской республики в России Леоном Додону–Пунагаза посетили государственный университет «Дубна», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Стороны обсудили с руководством учебного заведения обучение иностранных студентов на инженерных специальностях. Африканская страна нуждается в квалифицированных сотрудниках технических направлений — от обычных электриков до физиков.

«Для нас в Дубне провели экскурсию по университету, показали кампусы, рассказали про направления в подготовке. Посол Центральной африканской республики рассказал руководству университета о нехватке специалистов в республике именно в инженерной отрасли. Им требуются даже обычные электрики, так как случаются перебои со светом, а починить оборудование просто некому. В ЦАР только одна французская электростанция, французы оттуда ушли, помочь некому», — рассказал Владимир Печенин.

Государственный университет «Дубна» согласился выделить несколько бюджетных мест для иностранных студентов. В настоящее время идут переговоры, чтобы студенты могли приехать уже в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Китай. Он рассказал, что партнерство с такими производителями важно для региона.

«Особенно я хотел бы подчеркнуть значимость сотрудничества в сфере образования — это обмен и студентами, и учениками, и учителями», — добавил Воробьев.

