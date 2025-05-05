Партия Reform UK в Британии запретит флаги Украины над зданиями советов

Партия Reform UK, стремительно набирающая политический вес в Британии, объявила о радикальном изменении символической политики на подконтрольных ей территориях, сообщает RT со ссылкой на сообщение политсилы в Х.

Согласно новым правилам, на зданиях местных советов теперь разрешено вывешивать исключительно национальные флаги — британский «Юнион Джек», знамя Святого Георгия и региональные флаги графств.

«Мы возвращаем гордость за британскую идентичность, которую десятилетиями размывали глобалисты», — заявили в партии.

Это решение напрямую затрагивает украинские флаги, массово появившиеся на административных зданиях с 2022 года как символ поддержки Киева.

«Муниципалитеты — не место для иностранной символики, даже с самыми благими намерениями», — пояснил представитель Reform UK, подчеркнув, что партия сохраняет «моральную поддержку Украине», но отвергает «политический эксгибиционизм».

Ранее официальный Лондон пригласил подразделения ВСУ на военный парад.