Правительство РФ утвердило перечень благоприятных для туризма стран

В соответствии с документом, в список вошли три страны — Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Данная мера предусмотрена законом, принятым в июле 2024 года, и направлена на снижение финансовой нагрузки на туроператоров, специализирующихся на организации поездок в эти направления.

Для компаний, продающих туры исключительно в указанные страны, теперь действуют льготные условия страхования гражданской ответственности. Размер страхового покрытия для них составит от 500 тысяч рублей вместо ранее требовавшихся 50 миллионов рублей для операторов, работающих с другими зарубежными направлениями. Как ранее отмечали в Минэкономразвития, такая оптимизация затрат туроператоров может привести к снижению стоимости путевок и сделать отдых в этих странах более доступным для российских граждан.

В правительстве подчеркивают, что выбор стран обусловлен не только географической близостью, но и высоким уровнем безопасности для российских путешественников. Ожидается, что данный перечень будет пересматриваться и дополняться с учетом изменения международной обстановки и других факторов.