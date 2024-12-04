Правительство Франции впервые за 62 года отправили в отставку

Поводом для такого голосования крайне правых и крайне левых стал отказ правительства индексировать пенсии и принятие бюджета с этим решением в обход парламента.

В поддержку вотума недоверия проголосовали 331 из 574 депутатов. Для принятия решения требовалось 289 голосов.

Это первый с 1962 года случай, когда французское правительство уходит в отставку. Кроме того, правительство Барнье стало наименее долговременным со времен основания Пятой Республики в 1958 году, просуществовав менее трех месяцев.