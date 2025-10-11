Правительство Эстонии заблокировало проезд по дороге, частично идущей по РФ

Погранслужба Эстонии перекрыла дорогу для машин, которая местами идет через «Саатсеский сапог» в Псковской области. Такое решение было принято якобы из-за активности РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал телерадиокомпании ERR.

Перекрытием дороги занимался департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

До этого ERR говорила о том, что власти прибалтийской страны собираются начать в 2026 году строить объездную дорогу вокруг «Саатсеского сапога». Работы хотят закончить к 2028 году.

В мае 2024 года в Эстонии отмечали, что собираются построить пограничное ограждение вокруг «Саатсеского сапога». На это хотят потратить примерно 7 млн евро.

