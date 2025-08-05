Депутат от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что решение по главе Гагаузии Евгении Гуцул было принято лидерами Евросоюза, которые продвигают президента Молдавии Майю Санду и партию PAS, сообщает RT .

Приговор, вынесенный Евгении Гуцул, был охарактеризован Таубер как «позор для Евросоюза», который давал надежды на процветание жителям Молдавии.

«Мы видим последствия и результаты их влияния на нашу внутреннюю и внешнюю политику. И я считаю, что это худший день в истории нашей страны, потому что уже были нарушены все границы дозволенного», — добавила депутат.

По мнению молдавского политолога Богдана Цырди, отсутствуют какие-либо основания для признания главы Гагаузии виновной.

Евгения Гуцул приговорена к лишению свободы сроком на семь лет. В Кремле считают, что преследование Гуцул имеет политическую подоплеку.

Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул намерены обжаловать вынесенный ей семилетний приговор в соответствии с установленными законом сроками.