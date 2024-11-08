Поздравление Трампа Путиным спровоцировало активные обсуждения в мировых СМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с его победой на выборах в США. Глава России отметил готовность Москвы продолжать диалог с новым президентом-республиканцем. Стало известно, как отреагировали мировые СМИ на это поздравление, сообщает «ФедералПресс» .

The Guardian указали, что российский президент будет пристально следить за заявлениями своего американского партнера касательно остановки военной поддержки Украине.

«Путин сделал свои первые публичные замечания по поводу победы Трампа во время дискуссионного форума на черноморском курорте Сочи. Его слова, казалось, были выверены», — отметили в СМИ.

В The Sun заявили, что Путин выразил желание обсудить с Трампом перспективы развития отношений между двумя странами на фоне растущих опасений касательно ситуации на Украине.

The Washington Times подчеркнули, что российский президент акцентировал внимание на личных качествах Трампа и пообещал внимательно наблюдать за их взаимодействием, пока Трамп стремится быстро разрешить конфликт на Украине.

В Sky News отметили, что Путин охарактеризовал Трампа как истинного мужчину и подчеркнул, что Россия готова к общению. Тем не менее он не сделал первый шаг.

«Это было похоже на начало ухаживаний, попытку президента России возродить их дружеские отношения», — указали в СМИ.

ABC NEWS считают, что осторожная позиция Кремля демонстрировала, что Путин видел выборы в США как выбор между двумя не очень привлекательными вариантами. Трамп, с одной стороны, восхваляет Путина, однако российский лидер отметил, что его президентство стало временем жестких санкций против России.

В HILL указали, что сейчас, по мнению экспертов, стоит внимательно следить за динамикой отношений между Россией и США, учитывая уроки, извлеченные из прошлых лет.

«Трамп часто хвалил Путина, называя его „гением“. За их отношениями стоит понаблюдать в ближайшие четыре года. Есть много моментов, за которыми стоит следить, особенно в этих отношениях», — написали в СМИ.