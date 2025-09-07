Повреждение подводных кабелей в Красном море нарушило работу Microsoft Azure

Критически важный телекоммуникационный маршрут через Красное море оказался под угрозой из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей, сообщает ТАСС .

Как сообщила корпорация Microsoft, инцидент уже вызвал задержки трафика между Азией, Европой и Ближним Востоком для пользователей облачной платформы Azure. На восстановление поврежденных линий связи потребуется значительное время.

Особую озабоченность экспертов вызывает географическое положение аварии — Красное море остается зоной повышенной опасности из-за продолжающихся атак йеменских хуситов (движение «Ансар Аллах») на суда.

Как отмечает Bloomberg, эти обстоятельства могут значительно осложнить ремонтные работы.