Построенная в Нидерландах яхта Сукачева пришвартовалась в Турции
Власти Нидерландов отпустили яхту музыканта Сукачева
Построенная в Нидерландах яхта музыканта Гарика Сукачева, блокированная около двух лет в порту, пришвартовалась в Турции, сообщают «Ведомости».
Судно Pearly Bell 2 было построено в 2021 году по заказу артиста на одной из голландских верфей. По данным издания, судно было заблокировано властями Нидерландов.
Причина такого решения не указана. В публикации отмечается, что Сукачев не находится под санкциями Евросоюза.
В начале сентября яхта смогла покинуть воды Нидерландов, а в октябре прибыла в порт турецкого курорта Тургутрейс.
Реакции самого музыканта на освобождение актива пока не последовало.