Построенная в Нидерландах яхта Сукачева пришвартовалась в Турции

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Построенная в Нидерландах яхта музыканта Гарика Сукачева, блокированная около двух лет в порту, пришвартовалась в Турции, сообщают « Ведомости ».

Судно Pearly Bell 2 было построено в 2021 году по заказу артиста на одной из голландских верфей. По данным издания, судно было заблокировано властями Нидерландов.

Причина такого решения не указана. В публикации отмечается, что Сукачев не находится под санкциями Евросоюза.

В начале сентября яхта смогла покинуть воды Нидерландов, а в октябре прибыла в порт турецкого курорта Тургутрейс.

Реакции самого музыканта на освобождение актива пока не последовало.