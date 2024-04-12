Постпред Ульянов: реакция МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС была недостаточной

Россия считает недостаточной реакцию Международного агентства по атомной энергии на атаки по Запорожской АЭС, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости .

Специалисты, по его словам, уходят от того, чтобы назвать виновников.

«Одновременно, отметив быструю и жесткую реакцию гендиректора на происходящее, мы заявили, что очень серьезным недостатком является то, что Гросси уходит от того, чтобы назвать виновную сторону», — пояснил Ульянов.

Генеральный директор МАГАТЭ собирается заявить о серьезности ситуации по ЗАЭС во время обращения к СБ ООН на следующей неделе.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что на Западе никто не говорит об обстрелах станции украинской стороной. Все обвиняют в этом российскую сторону, нагнетая ажиотаж, отметил глава государства.