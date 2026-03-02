Посольство РФ в Турции заявило о попытках диверсий на российских газопроводах

Как рассказали в российском посольстве в Турции, в отношении газопровода «Голубой поток» предпринимались попытки диверсий, сообщает газета «Известия» .

По мере продвижения переговоров по урегулированию украинского конфликта власти Киева могут пойти на их срыв через диверсии на стратегической инфраструктуре. Последними под ударом оказались черноморские газопроводы.

«Нашими недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры „Турецкого потока“ и „Голубого потока“», — отметили в посольстве.

Дипломаты добавили, что своевременно довели сведения до турецких партнеров РФ. 24 февраля глава государства Владимир Путин на коллегии ФСБ предупредил, что у России есть сведения о возможной подготовке подрывов на дне Черного моря.

Турция уже ознакомилась и с данной информацией. Если будет необходимость, то координацию проведут в закрытом формате, уточнил источник в турецком правительстве.

