Посольство РФ сообщило о россиянах, застрявших на йеменском острове Сокотра

Дипмиссия России в Йемене получила многочисленные обращения от российских туристов, оказавшихся в ловушке на острове Сокотра из-за введенных ограничений на авиасообщение, сообщает РБК .

В заявлении посольства подчеркивается, что граждане прибыли на архипелаг вопреки неоднократным рекомендациям МИД РФ отказаться от поездок в этот регион.

Посольство предпринимает меры по сбору данных о застрявших россиянах и поиску вариантов для их выезда. При этом дипмиссия вновь призвала граждан воздержаться от посещения Йемена, включая Сокотру, а турфирмам — предупреждать клиентов о высоких рисках.

С 30 декабря в стране действует режим чрезвычайного положения и запрет на пересечение границ. Ситуация осложняется тем, что контроль над территорией Йемена разделен между хуситами, сепаратистами Южного переходного совета и силами международно признанного президентского совета.

