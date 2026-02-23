Посольство РФ не сообщало об отправке танкера с нефтью на Кубу

Посольство России в Республике Куба выступило с опровержением информации о направлении нефтяного танкера в эту страну. В сообщении говорится, что распространившиеся сведения являются ложными, пишет Telegram-канал «Посольство России на Кубе / Embajada de Rusia en Cuba» .

«Посольство России на Кубе обращает внимание на то, что циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространенном сообщении МИД России не является достоверной. Министерство иностранных дел Российской Федерации не публиковало подобных сообщений», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

Речь идет о сообщениях, согласно которым из России на остров был отправлен танкер Sea Horse с грузом свыше 200 тысяч баррелей нефти под охраной эсминца.

Дипмиссия подчеркивает, что распространяемые в Сети сведения, приписываемые Министерству иностранных дел России, не соответствуют действительности. МИД РФ не делал подобных заявлений. В посольстве также отметили, что в фейковой публикации утверждалось о будто бы гуманитарной поставке нефти, которую на всем пути следования сопровождает эсминец под названием «Мад 2034» для защиты судна и команды.

Представительство призвало граждан получать информацию исключительно из официальных источников: с сайта МИД России, а также через проверенные аккаунты министерства и самой дипломатической миссии в социальных сетях, чтобы не стать жертвой дезинформации.

