Посол Змеевский: Прага игнорирует обязательства по сохранению военных мемориалов

Россия требует от Чехии отчет о демонтированном памятнике маршалу Коневу

Москва вновь обратилась к чешским властям с официальным запросом о местонахождении и состоянии демонтированного в 2020 году памятника маршалу Ивану Коневу, сообщил посол России в Праге Александр Змеевский газете «Известия» .

В МИД Чехии направлена дипломатическая нота с требованием обеспечить доступ к скульптуре, предыдущие запросы остались без ответа.

«Этот монумент — не просто памятник, а символ жертвенного подвига 140 тысяч красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии», — подчеркнул дипломат. Он напомнил, что согласно российско-чешскому договору 1993 года, Прага обязана сохранять военные мемориалы на местах их установки.

Особое возмущение Москвы вызывает факт, что чешские власти до сих формально не предложили передать памятник России, несмотря на его демонтаж четыре года назад.

Посольство намерено лично убедиться в сохранности бронзовой скульптуры, нынешнее местонахождение которой чешская сторона предпочитает не афишировать.