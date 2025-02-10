Посол Волынкин: Россия уважает внешнеполитический курс Туркменистана

Российский посол в Туркменистане Иван Волынкин заявил, что Россия с большим уважением относится к выбранному руководством страны внешнеполитическому курсу. Об этом он написал в своей статье для газеты «Нейтральный Туркменистан» .

Дипломат подчеркнул, что выбранный страной курс вносит неоценимы вклад в общее с Россией дело обеспечения глобальной стабильности и геополитического равновесия.

Он напомнил, что в текущем году Туркменистан будет отмечать 30-летнюю годовщину своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета. При этом отношения Москвы и Ашхабада всегда строились на прочном фундаменте совместной истории, а также уважительного и взаимовыгодного диалога стран.

По словам Волынкина, в РФ с удовлетворением констатируют совпадение или близость в подходах государств к ключевым международным и региональным проблемам, решимость углублять двустороннее сотрудничество.

Как добавил посол, Россия поддерживает дипотношения со 191 страной мира. В столице РФ располагаются посольства 149 государств.