Посол США в России: Вашингтон остается открытым для диалога с Москвой

Посол США Линн Трейси в новогоднем обращении пожелала мирного будущего между Вашингтоном и Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия, слова дипломата приводит РИА Новости .

По словам посла, США и России необходимо сохранять существующие связи и налаживать новые

«Мы остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам», — сказано в заявлении главы американского диппредставительства в Telegram-канале посольства.

Трейси добавила, что в 2025 году будет найден путь к «лучшему, более мирному будущему».

Ранее РИАМО рассказывало о возможном взаимодействии Кремля и Белого дома по урегулированию украинского конфликта.