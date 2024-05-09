Посол Ноздрев: РФ внимательно следит за маневрами Японии и США

Российская сторона наблюдает за наращиванием маневров Японии и США вблизи своих границ и предостерегает Токио о контрмерах в случае появления военных угроз, заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости .

Представитель Тихоокеанского командования армии США недавно сказал, что Вашингтон до конца года собирается разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе свои ракетные системы среднего радиуса. Первый комплекс MRC был развернут на Филиппинах 15 апреля.

«С повышенным вниманием следим за интенсификацией японо-американских маневров, в том числе с подключением внешних игроков, у наших дальневосточных границ. Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги в целях блокирования военных угроз России», — отметил глава дипмиссии России в Японии.

Также в Вашингтоне прошла встреча лидеров Японии, США и Филиппин. По итогам встречи стороны обязались поддерживать «мирный и открытый» Индо-Тихоокеанский регион. Сотрудничество, в частности, должно будет развиваться посредством военно-морских тренировок и учений.