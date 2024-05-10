Посол Израиля: предупреждение Байдена о последствиях операции в Рафахе неприемлемо

Публичное предупреждение от американского президента Джо Байдена о прекращении поставок оружия при вторжении Израиля в Рафах является неприемлемым, заявил посол Израиля в США Майкл Герцог, пишет ТАСС .

Дипломат пояснил, что слова главы Белого дома могли послать неверный сигнал силам в регионе. Действия Израиля будут зависеть не от сроков, а от ситуации, добавил он.

«Очень жаль, что до того, как мы завершили эти обсуждения, появились публичные заявления в духе „Не трогайте Рафах, а если вы это сделаете, мы удержим поставки определенного оружия“. Я бы сказал, что это неприемлемо», — сказал Герцог.

При этом пауза в поставках оружия пошлет «посылает неверный сигнал ХАМАС и врагам в регионе», указал дипломат. Также он добавил, что возможный ход операции в Рафахе обсуждался несколько недель. Тель-Авив сообщал, что не собирается занимать городские районы без плана эвакуации мирных жителей.