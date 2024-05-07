Посол ЕС в России отказался от участия в инаугурации Путина

Посол ЕС в России не примет участия в инаугурации Владимира Путина

Посол ЕС в России не примет участия в церемонии вступления в должность президента Владимира Путина, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

«Наш посол не будет присутствовать на церемонии», — цитирует издание заявление официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

Ранее также официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина.

Церемония инаугурации Владимира Путина пройдет в Кремле 7 мая.