Посол Эмануэль: худшие опасения США сбываются на фоне визита Путина в КНДР

Худшие опасения Соединенных Штатов начинают сбываться после визита российского лидера Владимира Путина в КНДР и Вьетнам, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль, пишет РИА Новости .

«Ваши худшие опасения сбываются», — заявил он.

Путин, по словам дипломата, своей поездкой показал, что РФ собирается взять на себя роль «главного организатора» не подконтрольных Вашингтону стран. Газета New York Times, которая привела слова Эмануэля, назвала визит российского президента «дерзким».

Такое положение дел, по мнению авторов материала, угрожает Соединенным Штатам увеличением количества потенциальных угроз в Азии, не считая ситуации на Тайване и обострения в Южно-Китайском море.

«Четыре дня в Азии. Это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон», — резюмировали авторы NYT.