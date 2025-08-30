Посол Андреев: ситуация с безопасностью дипломатов РФ в Польше успокоилась

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев рассказал, что ситуация с безопасностью отечественных дипломатов в этой стране в последние 1,5-2 года стала спокойнее, сообщает РИА Новости .

«В 2022–2023 годах были известные эпизоды, связанные с неадекватным поведением протестующих против нашей СВО. И краску бросали, и из рогаток стреляли по окнам, и из пневматического оружия», — напомнил Андреев.

По его словам, также на улице российские дипломаты сталкивались с неадекватным поведением. Например, при виде автономеров посольства РФ люди могли ударить по машине.

Как уточнил посол, в последнее время существенных для безопасности дипломатов нет, хотя россияне строго соблюдают правила соблюдения мер предосторожности в Польше.

Ранее Financial Times предупредило о последствиях для поддержки Украины из-за борьбы за лидерство между президентом Польши Каролем Навроцким и премьером Дональдом Туском. Сейчас раскол во власти страны достиг того уровня, когда внутренние разногласия напрямую влияют на международные позиции государства.