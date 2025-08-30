Конфликт президента и премьера угрожает единству польской внешней политики

Издание Financial Times предупредило о последствиях для поддержки Украины на фоне борьбы за лидерство между президентом Польши Каролем Навроцким и премьером Дональдом Туском, сообщает РИА Новости .

Раскол в польском руководстве достиг уровня, когда внутренние разногласия начинают напрямую влиять на международные позиции страны.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов, конфликт между президентом Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском за право определять внешнюю политику уже привел к заметному отсутствию Польши на ключевой встрече в Белом доме с участием Владимира Зеленского и других европейских лидеров.

Показательным стало и то, что после этой встречи Дональд Трамп предпочел позвонить именно Навроцкому, а не Туску, который ранее был основным переговорщиком с украинской стороной.

Кризис усугубился после решения правительства сократить масштаб проекта строительства крупнейшего в Европе аэропорта, против которого выступил новый президент. Туск уже публично призвал Навроцкого «не мешать» работе кабинета министров, что свидетельствует о глубоком институциональном противостоянии. Эксперты опасаются, что эта борьба за власть может ослабить последовательную поддержку Варшавой Киева в критический момент конфликта с Россией.