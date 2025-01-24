Последовал примеру Байдена: глава США сменил тактику по конфликту на Украине

Asia Times: после вступления в должность Трамп продолжил политику Байдена по РФ

Президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность сменил тактику по урегулированию конфликта на Украине: теперь он резко высказывается в адрес российского лидера Владимира Путина и грозит новыми санкциями, сообщает Газета.ru .

Как уточняет издание Asia Times, план Трампа остановить бои за 24 часа провалился, он не упомянул Украину в речи на инаугурации, а теперь продолжает политику своего предшественника Джо Байдена.

Байден оказывал давление и стремился к изоляции России от остальных стран с целью «остановить войну независимо от результатов». Трамп же поначалу стремился подтолкнуть обе стороны к соглашению о прекращении огня, но не стал выяснять конкретные детали.

«Недавние заявления Трампа говорят о том, что он хочет пойти дальше Байдена, наказав страны, с которыми Россия все еще торгует», — также отмечается в публикации.

Речь идет об Иране и Северной Корее, оказывающих военную помощь РФ, а также, вероятно, о Китае и Индии: они продолжают покупать у России нефть и природный газ.