После протестов у Абхазии осталась только дыра в бюджете – политолог

Массовые протесты оппозиции в Абхазии, конечно, помогли выпустить пар, но в сухом остатке осталась только дыра в бюджете, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

«Массовые протесты оппозиции (в Абхазии - ред.), конечно, помогли выпустить пар. Но что осталось в сухом остатке? Дыра в бюджете. Россия всегда была благосклонна к своим стратегическим партнерам, но стерпим ли мы такой плевок в нашу сторону?» – отметил Барановский.

Он напомнил, что после агрессии Саакашвили в 2008 году правительство России взяло «под опеку» Абхазию, помогая стране во многих сферах и отраслях. Недавно парламент Абхазии недальновидно отказался от ратификации договора об инвестициях.

«Российские инвестиции — это драйвер, который мог бы запустить развитие экономики в долгосрочной перспективе. Спустя какое-то время, когда страна поняла, что сама лишила себя ключевого и единственного союзника, она потребовала возобновить соцвыплаты, которые самостоятельно не может погасить», – уточнил политолог.

Барановский указал на то, что в последнее время в мире меняются отношения к обязательствам. Дональд Трамп заявил, что не собирается «впустую» дотировать Мексику и Канаду и предложил им стать новыми штатами.

«Также Америка пообещала выйти из НАТО, если европейцы не будут платить оговоренные средства на оборону. В этой связи незавидна участь Незалежной, которая скоро ответит за невыполнение Минска-1, Минска-2 и отказ от парафированных соглашений в Анкаре. Да и платы по европейским кредитам пока никто не отменял», – добавил эксперт.

Он заключил, что в этом плане Абхазия, которая сначала впустила нашего стратегического врага к себе в дом, а потом задумалась о практической целесообразности такого решения, вряд ли так просто получит желаемую финансовую помощь от РФ.