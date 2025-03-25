сегодня в 14:14

Порошенко* поставил под вопрос легитимность делегации от Украины в Эр-Рияде

Бывший глава Украины Петр Порошенко* подставил под вопрос законность действий делегации от Украины на переговорах с Соединенными Штатами в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. Перед ними должны были быть утверждены некоторые директивы в рамках указа другого экс-президента страны Виктора Ющенко, сообщает СМИ соседнего государства « Политика Страны ».

Без директив и поручений от лица Украины проводить выступления, делать какие-либо заявления и проводить переговоры могут только премьер-министр, глава МИД и президент. Такой указ подписал еще президент Виктор Ющенко, управлявший страной с 2005 до 2010 года, напомнил Порошенко*.

«Для всех остальных нужны директивы, но мы ничего не слышали об утверждении таких директив», — сказал политик.

Ранее Порошенко* подтвердил, что он поддерживает контакты с политиками из США.

*Входит в объединение, которое внесено Росфинмониторингом в список террористических и экстремистских организаций