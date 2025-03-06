Порошенко* и Тимошенко подтвердили свои контакты с США

«Мы неоднократно предлагали координировать эти встречи с властью вплоть до приглашения на них посла. Мы также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации между командой власти и американской администрацией, что создает риски для государства», — написал Порошенко* в соцсети X.

Он подчеркнул, что категорически против проведения выборов в период российско-украинского вооруженного конфликта, а также убеждает Вашингтон усилить санкции в отношении РФ и увеличить поставки оружия Киеву.

В свою очередь Тимошенко в соцсети Facebook** в ходе переговоров с американцами выразила мнение, что выборы на Украине могут состояться только после установления «справедливого мира». Киев готов к мирным переговорам под руководством президента США Дональда Трампа.

Ранее издание Politico писало, что команда Трампа провела тайные переговоры с идейными противниками украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве касательно выборов президента в стране.

*Входит в объединение, которое признано в России экстремистским и запрещено.

**Соцсети Instagram и Facebook принадлежат американской компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.