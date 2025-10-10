«Попытка понтажа»: Путин об угрозах Зеленского ударить ракетами по Москве

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможных ударах по столице РФ американскими ракетами Tomahawk. По словам Путина, подобные высказывания президента Украины следует расценивать как попытку покрасоваться, пишет ТАСС .

Глава российского государства ответил на вопросы представителей прессы после завершения визита в Таджикистан. Один из журналистов поинтересовался, как Москва отреагирует, если Киев получит ракеты Tomahawk. При этом репортер отметил, что украинский президент грозится наносить удары такими ракетами по российской территории, включая центр Москвы.

Задавая данный вопрос, журналист оговорился и вместо слова «шантажа» во фразе «попытка некоего шантажа» едва не сказал «понтажа».

«Вы не оговорились. И понтажа тоже», — заметил Путин, комментируя ситуацию.

Путин также сообщил о планах России в случае передачи подобного оружия украинской стороне. Он указал, что ответные меры будут заключаться в укреплении противовоздушной обороны страны.

Ранее сообщалось, что Украина может месяцами ждать поставок американских дальнобойных ракет Tomahawk. При этом, даже если у Вооруженных сил Украины будут эти ракеты, США могут не разрешить Киеву их использовать.

