«Понюхал пороха»: Лукашенко рассказал о преемнике

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что безмерно уважает женщин, но не уверен в том, что дама смогла бы возглавить республику при нынешней «сложной ситуации». Политик считает, что в будущем высший госпост в Белоруссии должен занять «крепкий мужик», который «понюхал пороха», сообщает «БелТА» .

Лукашенко обратил внимание, что «постоянно говорит» о том, что в будущем республику возглавит новый человек. По его мнению, белорусы должны «привыкать к мысли» о том, что у них будет новый президент.

«Не потому, что я великий, а потому, что я долго у власти», — сказал Александр Лукашенко.

Президент убежден, что в белорусском обществе важно вести открытые и конструктивные дискуссии, в том числе по вопросу политики.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что работа президента — тяжелый и ответственный труд. По его словам, он «ищет и хочет видеть в обществе» будущих президентов.

«Но я перебираю многие личности и вижу, что, ну, невозможно будет это потянуть. <…> Если у тебя нет задатков президента от природы — в Беларуси не суйся», — сказал он.

Лукашенко считает желательным, чтобы в будущем Белоруссию возглавил «крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха». Президент подчеркнул, что очень уважает женский пол, но считает, что сейчас женщину не стоит делать президентом и «бросать на эту „горячую сковородку“».