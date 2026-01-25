Помощника Си Цзиньпина обвинили в передаче ядерных тайн США»

сегодня в 22:36

Заместителя председателя Центральной военной комиссии Китая и члена политбюро Компартии Чжан Юся обвиняют в передаче США ключевой технической информации о ядерном арсенале КНР, сообщает The Wall Street Journal .

Согласно источникам издания, на закрытом брифинге для высшего военного руководства была представлена эта информация. Генерала также подозревают в коррупционных действиях, включая получение взяток за назначение должностных лиц, среди которых упоминается бывший министр обороны Ли Шанфу.

Отмечается, что некоторые доказательства были получены от бывшего руководителя Китайской национальной ядерной корпорации. Подробности относительно конкретных сведений, переданных американской стороне, пока остаются неизвестными.

Ожидается, что дело Чжан Юся станет одним из наиболее значительных изменений в кадровом составе вооруженных сил Китая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.