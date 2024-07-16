Помощник Трампа: на Украине надо создать автономные регионы

Помощник экс-президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил неожиданный план по Украине. Он считает, что там необходимо создать автономные зоны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По словам Гренелла, с помощью автономных регионов Украина сможет сохранить целостность своей территории и добиться мира. Он предложил проработать детали по созданию таких зон.

Кроме того, Гренелл уверен, что Украину не надо принимать в НАТО, несмотря на просьбы Зеленского.

Ранее в Североатлантическом альянсе сообщили о предоставлении Киеву военной, экономической и политической помощи. Также представители НАТО отметили, что поддержка Украине оказана в рамках пути к членству в альянсе.