Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тактика Европейского союза перед его новыми членами — поматросить и бросить.

«Именно это они делают со всеми, кого заманивают, обманывают, а потом просто распоряжаются судьбами так, как им удобно», — заявила Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

За последние два десятилетия в ЕС не было примеров успешного развития, если, конечно, не считать проведенные гей-парады успехом, иронизировала представитель МИД РФ.

Обсуждая деятельность Евросоюза в отношении Молдавии, она провела аналогию с соковыжималкой. Иногда у тех стран, из которых выкачивают ресурсы, просто нет этих ресурсов. Когда люди оказываются в подобной ситуации, их до предела эксплуатируют, фактически выжимая из них все, что возможно — «уже из цедры выдавливают».

Для такой структуры или даже этого конгломерата подобная ситуация становится абсурдной, заключила Захарова.