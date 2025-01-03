Пользователи Сети заметили знак смерти на руке Байдена, какой был у Елизаветы II
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Президент США Джо Байден готовится покинуть пост в связи с истечением срока полномочий. В последние дни работы он устроит торжественный прием в Белом доме в честь федеральных судей, он сделал несколько памятных фото и привлек этим внимание общественности пятном смерти на руке. Аналогичное пятно пользователи Сети видели на руке ныне покойной британской королевы Елизаветы II, пишет kp.ru.
Пятно непонятного происхождения заметили на кисти левой руки Байдена. По данным местных СМИ, пятно небольшое, размером с монету, и имеет темно-фиолетовый цвет. Предполагается, что его частично скрыли косметикой.
Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни считают, что пятно — это точно вестник скорой смерти Байдена, а другие предполагают, что это просто синяк от каких-либо внутривенных препаратов, которые американскому лидеру могли вводить через кисть руки.
Тема здоровья Байдена снова стала интересовать американцев после того, как он обратился к жителям США с речью про теракт в Новом Орлеане, который произошел 1 января 2025 года. Тогда зрители обратили внимание на отметину на губе Байдена и предположили, что-либо он недавно был у стоматолога, либо перенес небольшой инсульт.