Пользователи Сети заметили знак смерти на руке Байдена, какой был у Елизаветы II

Президент США Джо Байден готовится покинуть пост в связи с истечением срока полномочий. В последние дни работы он устроит торжественный прием в Белом доме в честь федеральных судей, он сделал несколько памятных фото и привлек этим внимание общественности пятном смерти на руке. Аналогичное пятно пользователи Сети видели на руке ныне покойной британской королевы Елизаветы II, пишет kp.ru .

Пятно непонятного происхождения заметили на кисти левой руки Байдена. По данным местных СМИ, пятно небольшое, размером с монету, и имеет темно-фиолетовый цвет. Предполагается, что его частично скрыли косметикой.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни считают, что пятно — это точно вестник скорой смерти Байдена, а другие предполагают, что это просто синяк от каких-либо внутривенных препаратов, которые американскому лидеру могли вводить через кисть руки.

Тема здоровья Байдена снова стала интересовать американцев после того, как он обратился к жителям США с речью про теракт в Новом Орлеане, который произошел 1 января 2025 года. Тогда зрители обратили внимание на отметину на губе Байдена и предположили, что-либо он недавно был у стоматолога, либо перенес небольшой инсульт.