Байден: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был вдохновлен ИГ*
Президент США назвал ИГ* вдохновителем теракта в Новом Орлеане
Президент США Джо Байден назвал ИГ* вдохновителем теракта в Новом Орлеане, сообщает РИА Новости.
«Всего за несколько часов до атаки он разместил в социальных сетях видеоролики, указывающие на то, что он вдохновлен ИГ, особенно желанием убивать», — заявил Байден в обращении к нации.
Ранее 1 января бывший американский военный Шамсуд Дин Джаббар из Техаса врезался в толпу отмечающих Новый год в центре города. 15 человек погибли и еще 35 пострадали.
Подозреваемый застрелил двух полицейских и был ликвидирован.
* Террористическая группировка, запрещенная в России