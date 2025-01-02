Байден: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был вдохновлен ИГ*

«Всего за несколько часов до атаки он разместил в социальных сетях видеоролики, указывающие на то, что он вдохновлен ИГ, особенно желанием убивать», — заявил Байден в обращении к нации.

Ранее 1 января бывший американский военный Шамсуд Дин Джаббар из Техаса врезался в толпу отмечающих Новый год в центре города. 15 человек погибли и еще 35 пострадали.

Подозреваемый застрелил двух полицейских и был ликвидирован.

* Террористическая группировка, запрещенная в России