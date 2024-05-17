Запад должен в срочном порядке остановить конфликт с Россией, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, заявил экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак, пишет РИА Новости .

«Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт. Знаете, что спасет украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт», — сказал он в интервью газете Rzeczpospolita.

Запад, по его словам, не сможет помочь Киеву в борьбе с Россией, так как у ВСУ наблюдается серьезная нехватка людей, поэтому Украину не спасет даже миллион танков.

«Самая большая катастрофа, которая может случиться с Украиной — это продолжение конфликта», — указал генерал.

Ранее известный экономист Джеффри Сакс указал на «очень острые» политические конфликты внутри Украин, которые угрожают президенту Владимиру Зеленскому.