Польский генерал призвал Запад срочно прекратить конфликт на Украине
Запад должен в срочном порядке остановить конфликт с Россией, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, заявил экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак, пишет РИА Новости.
«Нужно стремиться любой ценой остановить этот конфликт. Знаете, что спасет украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт», — сказал он в интервью газете Rzeczpospolita.
Запад, по его словам, не сможет помочь Киеву в борьбе с Россией, так как у ВСУ наблюдается серьезная нехватка людей, поэтому Украину не спасет даже миллион танков.
«Самая большая катастрофа, которая может случиться с Украиной — это продолжение конфликта», — указал генерал.
Ранее известный экономист Джеффри Сакс указал на «очень острые» политические конфликты внутри Украин, которые угрожают президенту Владимиру Зеленскому.