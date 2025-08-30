Польские байкеры провели акцию на мемориале в Тверской области

В поселке Медное Тверской области группа из 44 польских байкеров-националистов провела несанкционированную акцию, в которой участвовали двое несовершеннолетних граждан Польши.

Как сообщил корреспондент «Известий», участники мероприятия, заявленного как религиозный ритуал, устроили факельное шествие на мемориальном комплексе без предварительного уведомления российских властей.

Прибыв в Россию через белорусско-псковскую границу под предлогом туризма, байкеры организовали провокационное действо: зажигали факелы и проводили видеосъемку, вероятно, для последующей демонстрации в Польше. При этом, как отметил журналист, ни один из участников не предпринял попыток привести мемориал в порядок, хотя на памятнике выбиты исключительно польские фамилии.

Поляки ошибочно считают, что в Медном захоронены останки 6 тысяч польских военных, якобы расстрелянных после ввода советских войск в Польшу в 1939 году, однако историческими исследованиями это не подтверждаются.