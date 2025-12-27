Польша создает «противодроновый вал» на востоке

Польша приступила к реализации масштабного проекта по укреплению своей восточной границы. В течение двух лет вдоль рубежей планируется развернуть комплексную систему обороны, предназначенную для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщает РИА Новости .

Как сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик, новый рубеж, стоимость которого превысит два миллиарда евро, будет включать в себя пулеметные установки, ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы. Проект станет развитием оборонительной линии, созданной десять лет назад.

Финансирование работ будет осуществляться в основном через кредитный инструмент Европейского союза SAFE, с частичным привлечением средств национального бюджета. Первые элементы системы появятся в течение шести месяцев. Параллельно в каждом приграничном муниципалитете будут построены специальные логистические центры для хранения оборудования, готового к оперативному развертыванию.

Ранее в декабре министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский уже сообщал о размещении антидронового оборудования на вышках наблюдения на границе с Белоруссией.

