Польша призвала своих граждан покинуть территорию России

После внесения Польши в список недружественных России стран и сокращения численности персонала в консульских учреждениях МИД страны обратился к своим гражданам с призывом покинуть территорию Российской Федерации, сообщает RuNews24.ru .

«Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть ее территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране», — отмечается на официальном сайте МИД Польши.

Отдельное предупреждение адресовано польским гражданам, являющимся обладателями российского паспорта: им напомнили, что в пределах РФ они будут рассматриваться исключительно как российские граждане со всеми вытекающими юридическими последствиями.

В июле польский МИД рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, объясняя это вышеуказанными факторами.

Ранее российская сторона проинформировала Польшу о прекращении деятельности ее консульства в Калининграде. Данное решение стало ответом на аннулирование Варшавой разрешения на работу российского генконсульства в Кракове. До этого глава польского МИД принял решение о закрытии генконсульства РФ в Познани, что вызвало зеркальные меры со стороны Москвы в отношении польского консульства в Санкт-Петербурге.

В настоящее время в Польше работают российское посольство с консульским отделом и генконсульство в Гданьске, а в России — польское посольство в Москве и генконсульство в Иркутске.