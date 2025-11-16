сегодня в 16:58

Польша попросила отменить в ФРГ аукцион с предметами, связанными с Холокостом

Министерство культуры и национального наследия Польши попросило отменить аукцион в ФРГ по продаже предметов, которые связаны с Холокостом. Его планируют проводить в аукционном доме Felzmann в Нойсе в Германии, сообщает ТАСС .

На мероприятии будут продавать 632 документов и вещей, которые связаны с Холокостом. Некоторыми из них владели жертвы.

Минкульт Польши осудил шаги аукционного дома Felzmann. Там заявили, что обращаться с памятью жертв преступлений, как с товаром, не правильно. Это моральная, человеческая и историческая ответственность.

Такие действия со стороны аукционного дома Felzmann в Минкульте Польши считают неприемлемыми. Организаторов мероприятия призвали к достоинству и порядочности.

В Минкульте Польши потребовали отменить проведение аукциона. Продаваемые предметы должны вернуть в те учреждения, которые будут хранить память о жертвах преступлений нацистов. МИД Польши поддержал требования своего Минкульта.

Затем аукционный дом удалил с сайта в интернете упоминаемые предметы.

