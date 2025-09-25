Польша хотела укрыть у себя подрывника «Северных потоков»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский хотел предоставить убежище и даже дать орден украинцу Владимиру Ж., которого подозревают власти Германии в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Он сбежал на Украину из Польши в июле 2024 года, когда ФРГ выписала ордер на его арест, рассказали источники Rzeczpospolita, сообщает ТАСС .

Сикорский много раз предлагал сделать это в непубличных разговорах. При этом, Польша не считает доказанной вину Владимира Ж. Он был лишь одним из возможных подозреваемых.

До этого газета Die Zeit писала, что немецкие правоохранители смогли установить личности всех возможных диверсантов, которые осуществили подрыв «Северных потоков». Они выдали ордера на арест шести украинских граждан.

Седьмой подозреваемый, скорее всего, погиб в декабре 2024 года. Он сражался в рядах ВСУ.

Немецкая прокуратура установила, что диверсионная группа имела в составе шкипера, эксперта по взрывчатке, координатора и четырех водолазов. Они приплыли к месту взрыва в Балтийском море на яхте «Андромеда».

Один из подозреваемых, инструктор по дайвингу Владимир Ж., покинул Польшу в июле 2024 в автомобиле военного атташе Украины. Перед этим власти ФРГ выдали ордер на его арест.

Взрыв на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года.

