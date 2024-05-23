Польша хочет сбивать российские ракеты над территорией Украины
В Варшаве обсуждают возможность отражение российских ракетных атак
В Варшаве обсуждают возможность отражение российских ракетных атак, угрожающих Польше, в небе Украины, пишет РИА Новости.
Для этого могут быть использованы системы ПВО у границ Украины, говорится в статье со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел страны Павла Вронского.
«Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точек зрения», — передает слова дипломата агентство.
Окончательных решений по этому вопросу пока не принято, уточнил он.