Польша хочет сбивать российские ракеты над территорией Украины

Для этого могут быть использованы системы ПВО у границ Украины, говорится в статье со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел страны Павла Вронского.

«Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точек зрения», — передает слова дипломата агентство.

Окончательных решений по этому вопросу пока не принято, уточнил он.