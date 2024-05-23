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Польша хочет сбивать российские ракеты над территорией Украины

В Варшаве обсуждают возможность отражение российских ракетных атак
Политика

В Варшаве обсуждают возможность отражение российских ракетных атак, угрожающих Польше, в небе Украины, пишет РИА Новости.

Для этого могут быть использованы системы ПВО у границ Украины, говорится в статье со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел страны Павла Вронского. 

«Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точек зрения», — передает слова дипломата агентство.

Окончательных решений по этому вопросу пока не принято, уточнил он.