Полковник Макгрегор: Запад сможет повлиять на СВО только ядерным оружием
Западные страны смогут повлиять на ход украинского конфликта только путем применения ядерного оружия, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.
«Мы не можем сделать ничего на обычном уровне, чтобы изменить стратегическую картину, а это значит, что единственное, к чему мы можем прибегнуть, — это ядерное оружие», — отметил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Полковник напомнил, что российский лидер Владимир Путин ясно дал понять, что не хочет эскалации такого уровня, однако Запад получил предупреждение о готовности Москвы ответить.
«Россия — очень современное научно-индустриальное государство с, вероятно, лучшими сухопутными и ракетными войсками и беспилотными средствами из всех существующих в мире, они выносливы и проверены в боях», — подытожил Макгрегор.
Ранее экс-советник Пентагона назвал абсурдной идею вывода российских войск с Украины.