Полковник Макгрегор: Запад сможет повлиять на СВО только ядерным оружием

«Мы не можем сделать ничего на обычном уровне, чтобы изменить стратегическую картину, а это значит, что единственное, к чему мы можем прибегнуть, — это ядерное оружие», — отметил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Полковник напомнил, что российский лидер Владимир Путин ясно дал понять, что не хочет эскалации такого уровня, однако Запад получил предупреждение о готовности Москвы ответить.

«Россия — очень современное научно-индустриальное государство с, вероятно, лучшими сухопутными и ракетными войсками и беспилотными средствами из всех существующих в мире, они выносливы и проверены в боях», — подытожил Макгрегор.

Ранее экс-советник Пентагона назвал абсурдной идею вывода российских войск с Украины.