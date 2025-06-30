Полковник Макгрегор: США предупредили иранцев за два часа до ударов

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США предупредил Иран об ударах по его ядерным объектам за два часа до их нанесения, сообщает RT .

«США предупредили иранцев за два часа до бомбардировки ядерных объектов о том, что готовится атака», — написал он в соцсети Х.

В ночь на 22 июня американские войска провели разовую атаку по иранским ядерным объектам. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по военной базе Эль-Удейд США в Катаре. Тогда в Тегеране заявили, что не хотят продолжать эскалировать ситуацию.

После этого президент Штатов Дональд Трамп заявил о возможности мирного урегулированию ирано-израильского конфликта.