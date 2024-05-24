Полянский: Запад осознает последствия ударов ВСУ по РФ своим оружием

Западные союзники Киева осознают, какими последствиями рискуют обернуться удары ВСУ их оружием по российским территориям, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости .

«Мы знаем, и западные страны прекрасно знают, какими могут быть последствия применения или неприменения оружия с высокой дальностью поражения по определенным целям. Я не думаю, что у них есть какие-либо иллюзии по этому поводу», — указал он.

Дипломат напомнил, что Москва сосредоточена на целях спецоперации на Украине. Российские власти, по его словам, не отвлекаются на позиции западных лидеров, постоянно меняющих свое мнение.

«Причем они будут лгать в обеих случаях, поскольку, как мне кажется, они привыкли к этой лжи и дезинформации международного сообщества», — резюмировал Полянский.

Ранее госсекретаря США Энтони Блинкена призвали отменить запрет для ВСУ атаковать американским оружием цели, находящиеся на российской территории. Глава комитета нижней палаты по иностранным делам Майкл Маккол также показал зону на карту, докуда добивают поставленные Киеву ракеты ATACMS.