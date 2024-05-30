Поляка и двух белорусов задержали в Польше по подозрению в диверсиях

Польские спецслужбы задержали поляка и двух белорусов по подозрению в подготовке диверсий якобы по заказу России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Агентства внутренней безопасности страны Яцека Добжиньского.

Следствие полагает, что эти люди устраивали поджоги в разных частях страны в составе «организованной международной преступной группировки». Также они могли готовить диверсии, саботаж и теракты «по заданию иностранной разведки».

Решением суда задержанные были арестованы на три месяца.

Польский президент Анджей Дуда ранее заявлял, что иностранные спецслужбы могут стоять за серией пожаров, произошедших в стране. В частности, речь шла о крупном пожаре с торговом центре в Варшаве. Он полностью выгорел 12 мая.