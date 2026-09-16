Политтехнолог назвали новые тренды в избирательных кампаниях

Эксперты назвали главными чертами кампании в Госдуму осторожную риторику и использование нейросетей. Перед голосованием штабы усилили работу с явкой, сообщает «ФедералПресс» .

Президент России Владимир Путин 16 июня 2026 года подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы IX созыва.

Политтехнолог Вадим Попов назвал кампанию технологически сложной, но содержательно предсказуемой. По его оценке, партии стремились сохранить позиции, а не рисковать ради расширения поддержки. Нейросети применяли для создания агитационных материалов, анализа аудитории и разработки «нейроперсонажей».

«Ставка политическими игроками делалась на „смысловые технологии“ вместо чистой мобилизации. Проще говоря, если раньше можно было обойтись лишь одними технологиями — базами, чат-ботами, полем, то в кампании 2026 года нужны были еще и смыслы», — отметил эксперт.

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