Полиция предотвратила серию терактов в Запорожской области

Правоохранители перехватили вражеский беспилотник с грузом из взрывчатых веществ, которые должны были попасть в руки злоумышленников. На сервоприводе дрона была труба с пластитом, семью электродетонаторами, батарейками, камерой и радиоуправляемым взрывателем.

«На мой взгляд, это все была предпосылка для совершения какого-то акта на наших территориях. Примерно, я так думаю, из-за количества электродетонаторов, их было семь штук, я думаю, семь акций они бы успели провести», — пояснил Ангел.

Также он добавил, что взвод военной полиции 58-й армии, занимающийся инженерной разведкой и разминированием, работает в зоне спецоперации на Украине в течение полутора лет.