Политолог Зубакин обвинил ООН в двойных стандартах по Крыму и Донбассу

Политолог и эксперт центра развития «НОВАЯ ЭРА» Егор Зубакин заявил, что ООН применяет принцип самоопределения народов избирательно, поддерживая его для Гренландии, но игнорируя в отношении Крыма и Донбасса, сообщает RuNews24.ru .

По его словам, устав организации четко определяет, что толковать его положения может только международный суд ООН, а другие органы имеют ограниченные полномочия.

«Где тут место генсеку и его юридическому управлению? Но суть-то не только в юридических нюансах. Это классика двойных стандартов», — пояснил Зубакин.

Он отметил, что в мировой политике правила часто зависят от того, кто их устанавливает, а Запад назначает себя хранителем глобального порядка.

Эксперт напомнил, что представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя планы США по Гренландии, призывал уважать право на самоопределение народа Гренландии. Однако, по мнению Зубакина, аналогичный подход не применяется к Крыму и Донбассу.

Зубакин подчеркнул, что Россия не стремится разрушить мировой порядок, а, напротив, предлагает вернуться к принципам, где учитываются интересы всех великих держав. Он выразил надежду, что усилия российских дипломатов не окажутся напрасными, несмотря на существующие двойные стандарты в международной политике.

