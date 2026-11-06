Политолог Журавлев: Трамп будет мстить элитам после поражения республиканцев

На выборах 3 ноября 2026 года демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США. Журавлев считает, что Трамп не изменит свою политику в оставшиеся два года президентского срока.

«Назад он уже не вернется. Для него наступили времена абсолютного отмораживания. Он может делать все, что хочет, ему все равно уже ничего сделать нельзя. А он мужик злопамятный и очень энергичный. Скорее всего, он будет мстить политической элите. Я не думаю, что он будет сильно разделять демократов и республиканцев. Во внешней политике тоже вряд ли что-то изменится. Другой вопрос, сколько там от него будет зависеть, ведь все понимают, что после этих двух лет он уже не изберется никогда. А внешняя политика делается не на два года. Поэтому насколько вообще будут слушать то, что он говорит?» — сказал Журавлев.

По прогнозу эксперта, в 2028 году президентом станет противник политики Трампа, но не обязательно демократ. Журавлев не ожидает раскола республиканцев: по его гипотезе, партия просто откажется от трампизма.

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