Западные элиты все еще верят в симулякры президента Украины Владимира Зеленского. Попытка Киева в очередной раз показать, что победа уже совсем близко, может погубить его режим. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

Ранее Зеленский представил свой «план победы» председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.

«Создать информационный шум и победить в реальности — абсолютно разные вещи. А если учесть, что ситуация на фронте с каждым днем меняется в пользу России, то даже самый умелый украинский пропагандист не сможет дать уставшим от пустых обещаний гражданам Незалежной картину будущего, ради которой они были бы готовы еще „потерпеть“, а западным кураторам — весомый повод прислушаться к дискредитировавшей себя нации», — сказал Габдуллин.

По мнению эксперта, единственный план, который должен разрабатывать Зеленский, — это план побега в час X, когда украинский народ поймет, в какую пучину хаоса его втянули бывший комик и его приближенные.

«Тогда уже будет не до шуток», — заключил политолог.