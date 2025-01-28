Политолог: Зеленский интерпретирует заявления Трампа так, как ему выгодно

Зеленский продолжает убеждать Европу и население Украины в том, что Штаты вот-вот усилят поддержку Незалежной не только оружием, но и технологиями с санкциями. На деле украинский президент с истекшими полномочиями просто интерпретирует выдержки из заявлений Трампа так, как ему будет выгодно. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория», депутат совета депутатов муниципального округа Отрадное Алексей Шильников.

По словам эксперта, управленческий подход Дональда Трампа в этот раз кардинально отличается от подхода, которого он придерживался во время своего первого срока. В ходе нового срока президент-республиканец взял курс на закручивание гаек. Американским лидером уже подписан указ о приостановке иностранной помощи на 90 дней, который, конечно, подразумевает и временное прекращение поддержки Киева.

«Надо сказать, что коньком Зеленского всегда была интерпретация событий в выгодном для себя свете. Европейцев Зеленский пугает угрозой российского вторжения, обосновывая необходимость увеличения военной поддержки: об отсутствии ядерного оружия у Украины Зеленский сильно сокрушался на встрече с президентом Франции; в интервью итальянской газете Il Foglio он признал недостаточной мерой понижение возраста мобилизации на Украине до 25 лет, намекая, что он готов принять условие новой американской администрации по снижению призывной планки до 18 лет», - сказал Шильников.

Готовность украинского лидера тотально подстроиться под любую конъюнктуру в Штатах говорит скорее о том, что поддержка Киева в том или ином формате сохранится. Жесткая риторика Трампа в отношении русско-украинского конфликта этот тренд скорее подтверждает, заключил эксперт.